DAX24.418 -1,2%Est505.983 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6500 -2,1%Nas24.387 -0,3%Bitcoin64.672 +2,7%Euro1,1786 +0,5%Öl95,22 +3,0%Gold4.816 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 ITM Power A0B57L Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX-Handel endet in Rot -- US-Börsen tiefer -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- Psychedelika-Aktien, NEL, ITM Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Energiekosten explodieren: Was hohe Ölpreise für ETF-Anleger bedeuten können Energiekosten explodieren: Was hohe Ölpreise für ETF-Anleger bedeuten können
Experte warnt: Gold-Status als sicherer Hafen gefährdet Experte warnt: Gold-Status als sicherer Hafen gefährdet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Online-Portal

Nach Supreme-Court-Urteil: Startschuss für milliardenschwere US-Zoll-Rückerstattungen

20.04.26 20:57 Uhr
US-Zoll-Fiasko kostet Milliarden: Rückzahlungswelle gestartet | finanzen.net

Mit dem Start eines neuen Online-Portals hat die US-Regierung den Prozess zur Rückerstattung von Zöllen begonnen, die das oberste Gericht des Landes für unrechtmäßig erklärt hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
331,50 EUR 9,00 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Über das System mit dem Namen CAPE können Importeure seit Montag Anträge auf Rückzahlung stellen. Nach Schätzungen der US-Zollbehörde geht es um rund 166 Milliarden US-Dollar. Frühere Berechnungen der University of Pennsylvania kommen sogar auf bis zu 175 Milliarden Dollar - etwa 2,5 Prozent des US-Haushalts.

Anspruch auf die Rückzahlungen haben ausschließlich die Unternehmen, die die Zölle direkt entrichtet haben. Ob und in welchem Umfang Verbraucher indirekt profitieren, etwa durch sinkende Preise, ist unklar. In einer ersten Phase werden zunächst vor allem noch nicht endgültig geprüfte oder kürzlich abgeschlossene Zollfälle bearbeitet. Ältere Fälle sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Zum Start des Systems reichten laut Medienberichten tausende Unternehmen Anträge ein. Nach Angaben der Behörden könnten genehmigte Rückzahlungen innerhalb von 60 bis 90 Tagen erfolgen.

Unter Berufung auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 hatte US-Präsident Donald Trump seit Beginn seiner zweiten Amtszeit am Kongress vorbei Zölle gegen zahlreiche Handelspartner verhängt. Der Supreme Court erklärte diese in einer Grundsatzentscheidung im Februar für rechtswidrig. Ein Richter am Gericht für internationalen Handel in New York entschied daraufhin, dass Importeure damit grundsätzlich Anspruch auf Rückzahlungen für bereits entrichtete Zölle haben.

Bereits nach dem Urteil war mit einer Welle von Rückforderungen gerechnet worden. Zahlreiche Unternehmen, darunter auch der US-Logistikkonzern FedEx, hatten Klagen eingereicht, um Rückzahlungen durchzusetzen. Experten hatten gewarnt, die Vielzahl an erwarteten Anträgen könne Chaos auslösen.

WASHINGTON (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: inray27 / Shutterstock.com, bluecrayola / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
16.04.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.03.2026FedEx BuyDeutsche Bank AG
20.03.2026FedEx BuyUBS AG
20.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
23.03.2026FedEx BuyDeutsche Bank AG
20.03.2026FedEx BuyUBS AG
20.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
20.03.2026FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.04.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen