RWE-Aktie dennoch leichter: Erfolg bei britischer Erneuerbaren-Auktion
RWE hat sich bei der jüngsten Erneuerbaren-Auktion in Großbritannien für fünf Solarprojekte mit insgesamt 215 Megawatt sowie für drei Onshore-Windprojekte mit insgesamt 76 Megawatt Kapazität langfristige zweiseitige Differenzverträge (Contracts for Difference) gesichert.
Werte in diesem Artikel
Vor knapp einem Monat war RWE bereits bei der Offshore-Auktion mit fünf Entwicklungsprojekten erfolgreich gewesen.
Die Solarprojekte erhielten Zuschläge zum Preis von 65,23 Pfund je Megawattstunde, die Onshore-Windprojekte zum Preis von 72,24 Pfund je Megawattstunde (jeweils inflationsindexiert in 2024er Preisen), wie der Energiekonzern in Essen mitteilte.Via XETRA verliert die RWE-Aktie zwischenzeitlich 0,19 Prozent auf 53,46 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere RWE News
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com