Onshore-Windprojekte

RWE-Aktie dennoch leichter: Erfolg bei britischer Erneuerbaren-Auktion

10.02.26 10:09 Uhr
RWE-Auktionserfolg in UK: Aktie verliert dennoch | finanzen.net

RWE hat sich bei der jüngsten Erneuerbaren-Auktion in Großbritannien für fünf Solarprojekte mit insgesamt 215 Megawatt sowie für drei Onshore-Windprojekte mit insgesamt 76 Megawatt Kapazität langfristige zweiseitige Differenzverträge (Contracts for Difference) gesichert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
53,46 EUR -0,20 EUR -0,37%
Vor knapp einem Monat war RWE bereits bei der Offshore-Auktion mit fünf Entwicklungsprojekten erfolgreich gewesen.

Die Solarprojekte erhielten Zuschläge zum Preis von 65,23 Pfund je Megawattstunde, die Onshore-Windprojekte zum Preis von 72,24 Pfund je Megawattstunde (jeweils inflationsindexiert in 2024er Preisen), wie der Energiekonzern in Essen mitteilte.

Via XETRA verliert die RWE-Aktie zwischenzeitlich 0,19 Prozent auf 53,46 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

mehr Analysen