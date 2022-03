Opel-Mutter Stellantis will Umsatz bis 2030 verdoppeln

Frankfurt (Reuters) - Der Opel-Mutterkonzern Stellantis will seinen Umsatz bis 2030 auf 300 Milliarden Euro verdoppeln und weiterhin zweistellige Renditen erzielen.

"Wir werden unseren Nettoumsatz bis 2030 verdoppeln und zweistellige bereinigte operative Margen während des Jahrzehnts beibehalten", teilte der französisch-italienische Autobauer am Dienstag mit. Und das, obwohl bis 2030 das Angebot komplett auf reine Elektrofahrzeuge in Europa umgestellt sein soll. E-Autos sind wegen der Batterien in der Herstellung zunächst teurer als Verbrenner. Stellantis plant mit seinen Marken wie Fiat und Peugeot bei mehr als 75 Modellen einen Jahresabsatz von fünf Millionen E-Autos bis 2030. Mit dem Ziel, bis 2038 CO2-neutral zu sein sieht sich der Konzern als "Champion" im Kampf gegen den Klimawandel.