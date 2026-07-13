Opel plant Fahrzeug- und Motorenproduktion in Algerien

17.07.26 15:29 Uhr

DOW JONES--Opel plant den Bau einer Fahrzeug- und Motorenproduktion in Algerien. Der zum Stellantis-Konzern gehörende Autohersteller wäre der erste Automobilhersteller, der Motoren vor Ort in Algerien produziert, heißt es in der Mitteilung. Eine entsprechende Absichtserklärung sei von Opel-CEO Florian Huettl und Mohamed Fawzi El Kabir, Managing Director der staatlichen Algerian Group of Mechanics (AGM) Holding Company SpA.

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Die Autoproduktion in Algerien folge dem sogenannten Local-for-Local-Ansatz, um eine langfristige Präsenz des Automobilherstellers auf dem algerischen Markt zu stärken. "Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung stellt einen strategischen Meilenstein in unseren Bestrebungen dar, unsere internationale Präsenz über Europa hinaus weiter auszubauen", wird Huettl in der Mitteilung zitiert.

Angaben zum offiziellen Start oder Details zu Modellen oder der Anzahl der Beschäftigten in dem beabsichtigen Werk machte Opel nicht.

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DJG/kla/sha

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July 17, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)