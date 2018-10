Opel stellt Modelle Adam, Karl und Cascada ein

Frankfurt (Reuters) - Opel nimmt bis 2020 drei Modelle vom Markt.

Um sich auf Segmente mit hohem Volumen zu konzentrieren und die strengeren europäischen CO2-Grenzwerte einzuhalten, werden die Kleinstwagen Adam und Karl sowie das Cabrio Cascada keine Nachfolger erhalten, wie die Peugeot-Tochter am Dienstag mitteilte. Die drei Modelle blieben jedoch bis Ende 2019 im Handel. Trotz der strengeren Abgasvorschriften wollen die Rüsselsheimer den Anteil von SUVs am Gesamtabsatz bis 2021 von 25 auf 40 Prozent ausbauen. In der Regel sind Geländewagen für die Hersteller lukrativer als normale Autos.

Ab 2020 müssen die Anbieter strengere europäische Vorschriften für den CO2-Ausstoß einhalten. Erreicht ein Hersteller die CO2-Ziele nicht, laufen schnell Hunderte Millionen Euro an Strafzahlungen auf. Viele Unternehmen bauen daher ihr Angebot an Elektrofahrzeugen aus. Bei Opel soll bis 2024 jedes Modell auch in einer elektrifizierten Variante erhältlich sein. Bereits ab Sommer 2019 sollen Kunden den Bestseller Corsa in einer rein elektrischen Variante bestellen können.

Von Anfang 2019 bis Ende 2020 will der Rüsselsheimer Hersteller insgesamt acht komplett neue oder überarbeitete Modelle auf den Markt bringen. Unter anderem will Opel 2019 die nächste Generation des Corsa vorstellen. 2020 soll der Nachfolger des Mokka X an den Start gehen und Opel helfen, den SUV-Anteil auszubauen.