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Opel will in Algerien auch Motoren bauen

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Stellantis
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BERLIN/RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Der Autohersteller Opel will in seinem geplanten Werk in Algerien künftig auch Motoren bauen. Eine entsprechende Absichtserklärung habe man im Rahmen des deutsch-algerischen Wirtschaftsforums in Berlin abgegeben, teilte die Tochter des Stellantis-Konzerns mit. Opel werde so zum ersten Autohersteller, der in Algerien vor Ort Motoren produziere. Das Werk soll Autos für den lokalen Bedarf in dem nordafrikanischen Land herstellen./ceb/DP/men

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DatumRatingAnalyst
14.07.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Stellantis Buy UBS AG