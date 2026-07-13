Opel will in Algerien auch Motoren bauen
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BERLIN/RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Der Autohersteller Opel will in seinem geplanten Werk in Algerien künftig auch Motoren bauen. Eine entsprechende Absichtserklärung habe man im Rahmen des deutsch-algerischen Wirtschaftsforums in Berlin abgegeben, teilte die Tochter des Stellantis-Konzerns mit. Opel werde so zum ersten Autohersteller, der in Algerien vor Ort Motoren produziere. Das Werk soll Autos für den lokalen Bedarf in dem nordafrikanischen Land herstellen./ceb/DP/men
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