Open House Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Open House Group hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,450 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 2,85 Milliarden USD gegenüber 2,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,70 USD. Im Vorjahr waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Open House Group 9,39 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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