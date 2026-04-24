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OpenAI-Aktie: Chef entschuldigt sich nach tödlichen Schüssen an Schule in Kanada

25.04.26 13:39 Uhr

Zweieinhalb Monate nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Kanada hat sich OpenAI-Chef Sam Altman dafür entschuldigt, dass der ChatGPT-Betreiber Sicherheitsbehörden nicht über verdächtige KI-Chats der mutmasslichen späteren Täterin unterrichtet hatte.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel