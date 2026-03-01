DAX23.726 -3,7%Est505.769 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 -3,9%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.692 -1,9%Euro1,1597 -0,8%Öl83,49 +6,9%Gold5.156 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht ab - unter 23.800 Punkten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amgen: Defensiver Biotech-Champion mit Zukunftspotenzial! Amgen: Defensiver Biotech-Champion mit Zukunftspotenzial!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Operativ stark

Aktie von MongoDB verliert ein Viertel des Börsenwerts: Starke Zahlen können schwachen Ausblick nicht kaschieren

03.03.26 14:30 Uhr
MongoDB an der NASDAQ nach enttäuschendem Ausblick weit abgeschlagen | finanzen.net

Der Datenbankspezialist MongoDB hat seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und damit ein gemischtes Echo an den Märkten ausgelöst.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MongoDB
202,45 EUR -76,50 EUR -27,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Quartalszahlen stark, Wachstum überzeugt
• Ausblick FY27 schwächer als erhofft
• Markt reagiert nervös

Wer­bung

Während die operativen Zahlen die Erwartungen der Analysten teilweise übertrafen, sorgt der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr für Verunsicherung unter den Anlegern.

Starke Umsatzdynamik durch Cloud-Plattform Atlas

Im abgelaufenen vierten Quartal konnte MongoDB seinen Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent auf 695,1 Millionen US-Dollar steigern. Dieser Zuwachs wurde maßgeblich von der Cloud-Datenbanklösung Atlas getrieben, deren Umsatz ebenfalls um 29 Prozent kletterte. Mit mittlerweile über 65.200 Kunden weltweit zeigt das Unternehmen, dass seine Plattformstrategie weiterhin Früchte trägt. CEO CJ Desai betonte in diesem Zusammenhang, dass die Kunden MongoDB zunehmend als zentralen "Intelligent Data Layer" für ihre KI-Anwendungen nutzen, was sich in einer stabilen Nachfrage über alle Produktlinien hinweg widerspiegelt.

Profitabilität und Effizienz im Fokus

Besonders positiv hob das Management die Entwicklung der Margen hervor. MongoDB erreichte im vierten Quartal die sogenannte "Rule of 40", eine im Softwarebereich wichtige Kennzahl, die das Gleichgewicht zwischen Umsatzwachstum und Rentabilität beschreibt. Der bereinigte operative Gewinn stieg auf 158,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit 112,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Auch beim Cashflow verbuchte das Unternehmen einen massiven Sprung: Der freie Cashflow belief sich auf 176,7 Millionen US-Dollar.

Wer­bung

Unter dem Strich blieben im vierten Quartal 15,530 Millionen US-Dollar beim Unternehmen hängen, auf Sicht des Gesamtjahres gab es mit -71,15 Millionen US-Dollar einen im Vorjahresvergleich deutlich reduzierten Verlust.

Vorsichtiger Ausblick belastet den Aktienkurs

Trotz der soliden Zahlen bricht die Aktie von MongoDB an der NASDAQ vorbörslich massiv ein: Zeitweise geht es um 27,22 Prozent auf 236,54 US-Dollar abwärts.

Die heftige Pulverisierung von Börsenwert ist insbesondere dem konservativen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 geschuldet. MongoDB erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 2,86 und 2,90 Milliarden US-Dollar, was hinter den optimistischsten Schätzungen einiger Marktteilnehmer zurückblieb. Analysten deuten dies als Warnsignal für eine allgemein schwierigere Phase im Softwaresektor, in der Unternehmen ihre Ausgaben genauer prüfen und die Monetarisierung von KI-Investitionen länger dauern könnte als erhofft.

Wer­bung

Auch zeitgleich bekannt gegebene Personalentscheidungen kommen am Markt alles andere als gut an, auch wenn es sich um geplante Übergänge handelt, denn das Unternehmen steht vor einem personellen Umbruch im Vertrieb. Sowohl der Präsident für Field Operations als auch der Chief Revenue Officer werden das Unternehmen verlassen, was kurzfristig operative Unsicherheit schüren könnte. "MongoDB verfügt über ein starkes Team von Go-to-Market-Experten und ist bestens aufgestellt, um die Ziele ohne Unterbrechung zu erreichen. MongoDB befindet sich derzeit in der Endphase der Suche nach einem neuen CRO", hieß es im Rahmen der Pressemitteilung des Unternehmens.

Strategische Ausrichtung auf künstliche Intelligenz

Um das langfristige Wachstum abzusichern, setzt MongoDB voll auf die Integration von künstlicher Intelligenz. Durch neue Partnerschaften, wie etwa mit Voyage AI, und die Einführung spezialisierter Tools für Vektorsuche und KI-Agenten will das Unternehmen seine Relevanz für Entwickler erhöhen. Die Strategie zielt darauf ab, die Komplexität bei der Erstellung intelligenter Anwendungen zu reduzieren und MongoDB als unverzichtbare Basis für die nächste Generation digitaler Produkte zu positionieren. Ob diese technologische Führung ausreicht, um die makroökonomischen Bremsspuren im Softwaremarkt zu kompensieren, bleibt die zentrale Frage für das Börsenjahr 2026.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: MongoDB und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf MongoDB

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MongoDB

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu MongoDB

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MongoDB

DatumRatingAnalyst
13.08.2019MongoDB NeutralCompass Point
06.06.2019MongoDB BuyCanaccord Adams
06.06.2019MongoDB BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019MongoDB BuyNeedham & Company, LLC
15.05.2019MongoDB OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.06.2019MongoDB BuyCanaccord Adams
06.06.2019MongoDB BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019MongoDB BuyNeedham & Company, LLC
15.05.2019MongoDB OverweightBarclays Capital
14.03.2019MongoDB BuyCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
13.08.2019MongoDB NeutralCompass Point
23.10.2017MongoDB HoldNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MongoDB nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen