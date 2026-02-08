Allianz-Aktie dennoch tiefer: Berenberg sieht massives Potenzial - Kursziel deutlich angehoben
Berenberg hebt das Kursziel für die Allianz an und setzt auf ein anhaltend hohes Tempo beim operativen Gewinn.
Werte in diesem Artikel
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 431 auf 459 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner lägen aktuell mit ihrer operativen Gewinnsteigerung von 8 Prozent wohl über dem bis 2027 angestrebten Tempo, schrieb Michael Huttner am Freitagabend. Er geht davon aus, dass der Versicherer das Tempo auch bis 2027 durchhält.
Am Montag verliert die Allianz-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,7 Prozent auf 384,50 Euro.
/rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Allianz News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, ricochet64 / Shutterstock.com