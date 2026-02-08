Operativer Turbo

Berenberg hebt das Kursziel für die Allianz an und setzt auf ein anhaltend hohes Tempo beim operativen Gewinn.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 431 auf 459 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner lägen aktuell mit ihrer operativen Gewinnsteigerung von 8 Prozent wohl über dem bis 2027 angestrebten Tempo, schrieb Michael Huttner am Freitagabend. Er geht davon aus, dass der Versicherer das Tempo auch bis 2027 durchhält.

Wer­bung Wer­bung

Am Montag verliert die Allianz-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,7 Prozent auf 384,50 Euro.

/rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Wer­bung Wer­bung

HAMBURG (dpa-AFX Broker)