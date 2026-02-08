DAX24.836 +0,5%Est506.013 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 -3,7%Nas22.955 -0,3%Bitcoin57.686 -3,3%Euro1,1917 +0,9%Öl67,80 -0,4%Gold5.026 +1,4%
Operativer Turbo

Allianz-Aktie dennoch tiefer: Berenberg sieht massives Potenzial - Kursziel deutlich angehoben

09.02.26 14:50 Uhr
Allianz-Aktie trotzdem leichter: Berenberg rät zum Kauf trotz XETRA-Druck - Kaufsignal?

Berenberg hebt das Kursziel für die Allianz an und setzt auf ein anhaltend hohes Tempo beim operativen Gewinn.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 431 auf 459 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner lägen aktuell mit ihrer operativen Gewinnsteigerung von 8 Prozent wohl über dem bis 2027 angestrebten Tempo, schrieb Michael Huttner am Freitagabend. Er geht davon aus, dass der Versicherer das Tempo auch bis 2027 durchhält.

Am Montag verliert die Allianz-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,7 Prozent auf 384,50 Euro.

/rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
08:01Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
23.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2026Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:01Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.01.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
17.12.2025Allianz NeutralUBS AG
08.12.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen