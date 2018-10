Deutsche-Bank-Gewinn sinkt deutlich - Erwartungen aber übertroffen

Der Gewinnrückgang der Deutschen Bank fiel allerdings nicht so stark wie befürchtet aus. Der Überschuss sei um knapp zwei Drittel auf 229 Millionen Euro gesunken, teilte die Bank am Mittwoch in Frankfurt mit. Analysten hatten mit einem noch schwächeren Ergebnis gerechnet. Grund dafür waren die niedriger als erwartet ausgefallenen Kosten für den Konzernumbau. Die Erträge sind nach Angaben der Bank um neun Prozent auf knapp 6,2 Milliarden Euro gefallen. Das operative Geschäft lief damit so schwach wie erwartet. /zb/fba

FRANKFURT (dpa-AFX)

