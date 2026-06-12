OpGen: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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OpGen hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
OpGen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
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