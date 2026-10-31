Opple Lighting: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

Opple Lighting lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Opple Lighting hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,71 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,69 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net