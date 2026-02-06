DAX25.180 +0,3%Est506.052 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 +1,0%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.313 -1,4%Euro1,1645 -0,1%Öl94,01 +2,2%Gold4.509 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Micron, Sandisk, Softbank, Berkshire, adidas, DroneShield, ServiceNow, Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
Mai 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen Mai 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Opposition fragt: Warum durfte DFB sein Finanzamt wechseln?

01.06.26 12:29 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Wechsel des zuständigen Finanzamtes für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) von Frankfurt nach Bad Homburg im Taunus wirft für Vertreter der Opposition im hessischen Landtag Fragen auf. Die haushaltspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Marion Schardt-Sauer, erklärte: "Der steuerzahlende Bürger wundert sich: Darf sich jetzt jeder sein zuständiges Finanzamt nach Belieben und Wohlgefühl aussuchen? Wohl kaum!" Deswegen wäre ein "Lex DFB" nicht hinzunehmen.

In Berichtsanträgen fordern die Fraktionen von FDP und Grünen Aufklärung von der Landesregierung zu der Frage, warum der DFB das Finanzamt wechseln konnte. "Diese Transparenz ist er den Steuerzahlern schuldig", erklärte Schardt-Sauer. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte über den Wechsel des Finanzamtes berichtet. Der DFB erklärte, die Berichterstattung folge keinem Geheimnis.

DFB und Finanzbehörde lagen im Streit

Die "Süddeutsche Zeitung" verweist auf das angespannte Verhältnis zwischen dem DFB und der Frankfurter Finanzbehörde. Hintergrund ist unter anderem die sogenannte Bandenwerbung-Affäre, wegen der dem DFB vom Finanzamt Frankfurt die Gemeinnützigkeit für die betroffenen Jahre 2014 und 2015 aberkannt worden war - mit schwerwiegenden finanziellen Folgen.

Die gegen den DFB erhobenen Vorwürfe der Steuerhinterziehung bestätigten sich jedoch nicht. Vielmehr endete das Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt mit einem Freispruch für den DFB und dessen ehemaligen Schatzmeister Stephan Osnabrügge. Die Vorsitzende Richterin Eva-Maria Distler hatte in ihrem Urteil zudem "strukturelle Schwächen bei den Finanzbehörden" kritisiert./löb/DP/jha