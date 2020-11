Opposition kritisiert Merkels Krisenmanagement

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der weitgehend ergebnislosen Ministerpräsidentenkonferenz scharf kritisiert und von einem "Prinzip Chaos" im Corona-Krisenmanagement gesprochen. "Die Lage in der Corona-Pandemie ist viel zu ernst, als dass sich Bund und Länder dieses Prinzip Chaos weiter leisten können", sagte Göring-Eckardt der Rheinischen Post.

"Es darf nicht sein, dass die Bundesregierung im Vorfeld einer Ministerpräsidentenkonferenz massenweise Einzelforderungen erhebt, die die Bürgerinnen und Bürger verunsichern, und am Ende gar nichts davon beschlossen wird", mahnte die Grünen-Politikerin. So untergrabe man das Vertrauen in die Maßnahmen, die bereits bestünden, und die vielleicht noch kommen müssten. Die Leute hätten nach Monaten Pandemie das Recht darauf zu wissen, warum man etwas anordne. Das Vorgehen des Kanzleramts sei ihr "unverständlich", sagte Göring-Eckardt.

Die Linke-Vorsitzende Katja Kipping warf der Regierung in der Debatte um Schutzmaßnahmen in Schulen Untätigkeit vor. Die Schulen gehörten zu den praktisch unvermeidbaren Orten, an denen auch in der Corona-Krise viele Menschen zusammenkommen müssten. "Mit antiviralen Luftfiltern, Zu- und Abluftanlagen und Schnelltests könnte hier für mehr Sicherheit gesorgt werden", betonte Kipping. "Das alles könnten wir heute schon haben, wenn die Bundesregierung im Sommer gehandelt hätte." Die Schülerinnen und Schüler badeten heute "die Untätigkeit der Verantwortlichen im Sommer aus".

