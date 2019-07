Opposition will Sondersitzung zu Standort für Batteriezellfertigung

BERLIN (Dow Jones)--Wegen möglicher Ungereimtheiten bei der Standortentscheidung für die künftige Batteriezellenfertigung in Deutschland haben Grüne, FDP und Linke eine Sondersitzung des zuständigen Bundestagsausschusses verlangt. Hintergrund ist, dass Münster als Standort für die Forschungsfertigung Batteriezelle ausgewählt wurde und mit einer Förderung von 500 Millionen Euro rechnen kann. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat ihren Wahlkreis in der Nähe der westfälischen Stadt.

"Rund um diese für den Mobilitätsstandort Deutschland wichtige innovations- und industriepolitische Förderentscheidung sind viele Fragen offen und ergeben sich Widersprüche", erklärten die drei Fraktionen. "Die Indizien häufen sich, dass Anja Karliczek ein Zukunftsthema wie Innovation am Altar eigener Pfründe geopfert hat", betonte der FDP-Politiker Thomas Sattelberger. Ein Ministeriumssprecher sagte bei einer Pressekonferenz in Berlin, die CDU-Politikerin werde dem Bundestag, so er dies verlange, "selbstverständlich und jederzeit gerne den Sachverhalt erläutern".

