Oppositioneller fordert: Lukaschenko-Apparat zu Terroristen erklären

MINSK (dpa-AFX) - Der im EU-Exil lebende belarussische Oppositionelle Pawel Latuschko hat ein hartes Vorgehen gegen den Staatsapparat von Machthaber Alexander Lukaschenko gefordert. "Es gibt nur einen Ausweg", sagte Latuschko dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). Das sei "die Erklärung des Lukaschenko-Regimes zu einer internationalen Terrororganisation".

Latuschko zeigte sich überzeugt davon, dass der am Dienstag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew tot aufgefundene belarussische Aktivist Witali Schischko ermordet worden sei. Schischows Tod sei ein weiterer Beweis für "das kriminelle, terroristische Vorgehen des Regimes gegen belarussische Oppositionsführer im Ausland", sagte Latuschko, der bis 2012 Kulturminister in Belarus gewesen war./haw/DP/ngu