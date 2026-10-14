OPRO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

14.10.26 06:35 Uhr

OPRO lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 50,28 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29,52 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 789,9 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 661,7 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net