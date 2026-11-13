Opsy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

13.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 3,4 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 113,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Opsy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,280 SEK je Aktie gewesen.

Opsy hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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