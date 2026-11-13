Opsy gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Opsy hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Opsy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,280 SEK je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 3,4 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 113,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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