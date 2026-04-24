Opsy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Opsy hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Opsy -0,600 SEK je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,6 Millionen SEK – ein Plus von 159,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Opsy 1,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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