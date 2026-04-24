Opsy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Opsy hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Opsy -0,600 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,6 Millionen SEK – ein Plus von 159,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Opsy 1,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net