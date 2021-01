OPTIMAL SYSTEMS stellt Ready-to-run-Dokumentenmanagement yuuvisImpulse vor

Mit yuuvis Impulse treibt Optimal Systems die Digitalisierung nun auch in kleinen bis mittleren Unternehmen sowie dezentralen Organisationen voran: Der neue Dokumentenmanagement-Service stellt Kernfunktionen zur revisionssicheren Verwaltung von Dokumenten direkt aus der Cloud zur Verfügung. Standardisierte Workflows und eine intuitive Bedienung im Browser ermöglichen den Anwendern einen Schnellstart in Sachen Digitalisierung. Darüber hinaus erfüllt das Software-as-a-Service-Angebot die Anforderungen von Unternehmen nach Business-Anwendungen, die ohne lokale Installation schnell einzuführen und kostengünstig zu betreiben sind. Dazu Sven Hoffmann, Leiter Produktmanagement Optimal Systems: "yuuvis Impulse ist die ideale Lösung für Unternehmen, die keinen Bedarf an komplexen und lokal installierten DMS-Anwendungen haben. Unser neuer Dokumenten-Service aus der Cloud zeichnet sich vor allem durch den Fokus aufs Wesentliche aus. Er stellt den Zugriff auf DMS-Kernfunktionen im Rahmen eines kostengünstigen, monatlichen Abonnements zur Verfügung."

yuuvis Impulse ist ein cloudbasiertes DMS für kleine bis mittlere Unternehmen sowie dezentrale Organisationen, mit dem sich alle Arten von Dokumenten digital ablegen, auf den Punkt zur Verfügung stellen sowie revisionssicher archivieren und schnell wiederfinden lassen. Anwender benötigen nur einen Browser vom Typ Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox, um mit dem System arbeiten zu können. Ein proprietärer DMS-Client ist nicht notwendig, das System ist an jedem Arbeitsplatz "Ready-to-run". Das Hosting und die Wartung von yuuvis Impulse liegt in der Verantwortung von Optimal Systems, einem führenden Anbieter von ECM- und DMS-Lösungen mit jahrzehntelanger Erfahrung in diesem Bereich.

"Auf Basis unserer yuuvis Momentum-Technologie stellen wir hier ein SaaS-Angebot zur Verfügung, das sowohl aus funktionaler wie auch wirtschaftlicher Sicht in jeder Hinsicht überzeugt. Damit leisten wir der Digitalisierung einen gewaltigen Vorschub", so Sven Hoffmann. yuuvis Impulse ist im Rahmen eines Abos verfügbar. Unternehmen können bereits ab 89 Euro im Monat starten. Die Anzahl der Anwender ist nicht limitiert.

Folgende DMS-Kernfunktionen stehen im Rahmen des Abos zur Verfügung:

- Einrichtung einer benutzerindividuellen Ablagestruktur, basierend auf Ordnern und Dokumenten unterschiedlicher Typen

- Import von Dokumenten aus Verzeichnisstrukturen

- Stapelimport per Drag-and-drop

- Freie Ablage von Dokumenten mittels Drag-and-drop inklusive manueller Erfassung damit verbundener Informationen (Metadaten) und Klassifizierung

- Drag-and-drop-Ablage von E-Mails, wobei die relevanten Metadaten der E-Mail automatisch extrahiert und in Formularfelder eingesetzt werden

- Effiziente und schnelle Suche durch automatische Volltextindexierung und ergänzende technische Metadaten

- Unterstützung der Verarbeitung durch Zuweisung an Mitarbeiter, Bearbeitungsnotizen, Wiedervorlagen und Statusüberwachung

- Nachvollziehbarkeit der Bearbeitung durch Versionierung und Führung einer Zugriffshistorie

- Dokumentenanzeige zeigt manuelle und technische Metadaten sowie eine Vorabansicht (Preview) des Dokuments

- Schutz vor unberechtigtem Zugriff oder versehentlichem Löschen durch ein Berechtigungssystem

yuuvis Impulse wird bei Microsoft Azure auf europäischen Servern gehostet. Für den Betrieb zeichnet Optimal Systems verantwortlich. Weitere Informationen zu yuuvis Impulse sind hier zu finden: https://yuuvis.com/impulse.

Bildmaterial

Das Bildmaterial finden Sie in unserem Medienportal press-n-relations.amid-pr.com (Suchbegriff "yuuvis Impulse"). Selbstverständlich schicken wir Ihnen die Dateien auch gerne per E-Mail zu.

Weitere Informationen:

OPTIMAL SYSTEMS GmbH

Sven Kaiser, Geschäftsbereichsleiter Marketing & Markenstrategie

Cicerostraße 26, 10709 Berlin

Tel.: +49 30 895708-0

Fax: +49 30 895708-888

Mail: kaiser@optimal-systems.de

Internet: www.optimal-systems.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Press'n'Relations GmbH

Thomas Seibold

Magirusstr. 33, 89077 Ulm

Tel. +49 (0) 731 96287-19

Fax +49 (0) 731 96287-97

E-Mail: ts@press-n-relations.de

www.press-n-relations.de

OPTIMAL SYSTEMS GmbH

Die Unternehmensgruppe aus Berlin entwickelt und vertreibt Informationsmanagement-Software - sowohl als Enterprise Die 1991 gegründete OPTIMAL SYSTEMS Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Berlin entwickelt und vertreibt Enterprise Content Management (ECM) Lösungen für das Informationsmanagement. Als eigenständige Unternehmensgruppe und Teil des weltweit agierenden Kyocera Konzerns beschäftigt OPTIMAL SYSTEMS über 500 Mitarbeiter an 16 Standorten. Neben Gesellschaften in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Serbien arbeitet die Unternehmensgruppe weltweit mit über 75 Vertriebs- und Kooperationspartnern zusammen, zum Beispiel iTelligence, NetApp, adesso, IBM und SAP. Die OPTIMAL SYSTEMS Unternehmensgruppe ist langjähriger Microsoft GOLD Partner und liefert durch ihre leistungsfähigen Softwareprodukte die zukunftsfähige Basis für den Digital Workplace. Mithilfe der umfassenden Enterprise Content Management Software enaio® kann Unternehmenswissen effizient strukturiert, transparent verwaltet und revisionssicher archiviert werden. enaio® bietet über 100 bewährte Fachlösungen für fast jeden Geschäftsbereich. Mehr Informationen unter www.optimal-systems.de und www.enaio.de

Die Content Services Plattform yuuvis® richtet sich an Systemintegratoren, die selbst Lösungen entwickeln möchten. Basierend auf Cloud-Technologien und offenen Standards, ermöglicht yuuvis® die effiziente Entwicklung Content-zentrierter Anwendungen. Mehr Informationen unter www.yuuvis.com.

Dies ist eine Presseinformation der OPTIMAL SYSTEMS GmbH GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2021 05:21 ET (10:21 GMT)