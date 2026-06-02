Optimi Health veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Optimi Health hat am 01.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,1 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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