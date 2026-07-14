Deutsche Bank sieht bei Fresenius Potenzial - Aktie zieht an
Ein optimistischer Ausblick der Analysten der Deutschen Bank auf die Quartalszahlen von Fresenius hat die Aktien des Gesundheitskonzerns am Montag angetrieben.
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Ihr Kurs stieg via XETRA zuletzt um 2,01 Prozent auf 42,57 Euro.
Damit setzt sich der Anfang Juni gestartete Aufwärtstrend fort, der zuletzt lediglich durch eine kleinere Konsolidierung gebremst worden war. Das Anfang Juli erreichte Hoch seit April knapp über 44 Euro rückt wieder in den Fokus. Darüber wartet dann bei aktuell 45,28 Euro die 200-Tage-Durchschnittslinie als nächste Chart-Hürde.
Deutsche-Bank-Analyst Falko Friedrichs bestätigte nun seine "Buy"-Empfehlung bei einem Kursziel von 55 Euro. Fresenius dürfte ein gutes zweites Quartal hinter sich haben, wobei eine Erhöhung des Jahresausblicks für das bereinigte Ergebnis je Aktie drin sei, so der Experte. Die Prognosen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft sowie für die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern dürften vorerst unverändert bleiben.
/mis/nas
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Bildquellen: Fresenius, Fresenius
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG