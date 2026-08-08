Fresenius-Aktie unbeeindruckt: Fitch hebt Ausblick auf "positiv" an
Fitch wird zuversichtlicher für die Bonitätseinstufung der Fresenius SE.
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Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie ihren Ausblick auf "positiv" von "stabil" erhöht. Das Rating selbst wurde mit BBB- bestätigt.
Fitch sieht eine Verbesserung des operativen Profils mit dem neuen Fokus auf die Kerngeschäfte Helios und Kabi nach der Abtrennung von Fresenius Medical Care und dem Verkauf von Randgeschäften wie Vamed sowie der Restrukturierung 2023 bis 2025. Bei seiner Neupositionierung sei der Konzern weit fortgeschritten.
Die Fresenius gewinnt via XETRA zeitweise 0,02 Prozent auf 47,07 Euro.
DOW JONES
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Bildquellen: Fresenius, Fresenius
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|Datum
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|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
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|Barclays Capital
|06.08.26
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.