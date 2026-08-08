Fresenius-Aktie unbeeindruckt: Fitch hebt Ausblick auf "positiv" an

Optimimus

10.08.26 14:01 Uhr

Fitch wird zuversichtlicher für die Bonitätseinstufung der Fresenius SE.

Fitch sieht eine Verbesserung des operativen Profils mit dem neuen Fokus auf die Kerngeschäfte Helios und Kabi nach der Abtrennung von Fresenius Medical Care und dem Verkauf von Randgeschäften wie Vamed sowie der Restrukturierung 2023 bis 2025. Bei seiner Neupositionierung sei der Konzern weit fortgeschritten.

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie ihren Ausblick auf "positiv" von "stabil" erhöht. Das Rating selbst wurde mit BBB- bestätigt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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