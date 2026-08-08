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Fresenius-Aktie unbeeindruckt: Fitch hebt Ausblick auf "positiv" an

Fresenius-Aktie unbeeindruckt: Fitch hebt Ausblick auf "positiv" an

Fitch wird zuversichtlicher für die Bonitätseinstufung der Fresenius SE.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47.10 EUR -0.08 EUR -0.17 %
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Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie ihren Ausblick auf "positiv" von "stabil" erhöht. Das Rating selbst wurde mit BBB- bestätigt.

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Fitch sieht eine Verbesserung des operativen Profils mit dem neuen Fokus auf die Kerngeschäfte Helios und Kabi nach der Abtrennung von Fresenius Medical Care und dem Verkauf von Randgeschäften wie Vamed sowie der Restrukturierung 2023 bis 2025. Bei seiner Neupositionierung sei der Konzern weit fortgeschritten.

Die Fresenius gewinnt via XETRA zeitweise 0,02 Prozent auf 47,07 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Fresenius, Fresenius

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DatumRatingAnalyst
13:21 Fresenius SECo Kaufen DZ BANK
07.08.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Fresenius SECo Overweight Barclays Capital
06.08.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.