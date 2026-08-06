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Optimismus

Brenntag-Aktie in Grün: Jahresprognose zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit angehoben

Brenntag-Aktie in Grün: Jahresprognose zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit angehoben

Der Chemikalienhändler Brenntag hat seine Jahresprognose innerhalb von kurzer Zeit zum zweiten Mal angehoben.

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Aktien
Brenntag SE
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Der DAX-Konzern erwartet im Geschäftsjahr 2026 nun ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in einer Spanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.

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Begründet wurde der Optimismus mit einem "anhaltend positiven Start in das dritte Quartal". Zuletzt hatte Brenntag am 22. Juni die Prognosebandbreite für das EBITDA auf 1,25 bis 1,40 Milliarden Euro erhöht, von ursprünglich erwarteten 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro.

Der Konzern hatte damit auf eine robuste Nachfrage im zweiten Quartal reagiert und für das Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen ein operatives EBITDA von rund 450 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das entspricht einem Anstieg um gut ein Drittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum und übertraf die damals aktuelle Markterwartung.

Brenntag bestätigte nun diese vorläufigen Ergebnisse für den Zeitraum April bis Juni. Dies habe die Anhebung der Prognose unterstützt.

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Im XETRA-Handel steigt die Brenntag-Aktie zeitweise 0,09 Prozent auf 64,70 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Brenntag

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DatumRatingAnalyst
10:01 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 Brenntag SE Halten DZ BANK
23.06.26 Brenntag SE Hold Warburg Research
23.06.26 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG
23.06.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.