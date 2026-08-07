Brenntag-Aktie in Rot: Jahresprognose zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit angehoben

Optimismus

07.08.26 17:17 Uhr

Der Chemikalienhändler Brenntag hat seine Jahresprognose innerhalb von kurzer Zeit zum zweiten Mal angehoben.

• Trotz einer kurzfristigen Kurskorrektur nach Gewinnmitnahmen bleibt die Nachfrageentwicklung positiv, was die optimistische Prognose für das laufende Jahr untermauert.

• Das Unternehmen hatte bereits im Juni die Prognose auf 1,25 bis 1,40 Milliarden Euro erhöht und bestätigt nun vorläufige Quartalszahlen, die die Prognoseerhöhung unterstützten.

• Der DAX-Konzern Brenntag erwartet für das Geschäftsjahr 2026 ein EBITDA zwischen 1,35 und 1,45 Milliarden Euro, basierend auf einem positiven Start ins dritte Quartal.

Der DAX-Konzern erwartet im Geschäftsjahr 2026 nun ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in einer Spanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.

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Begründet wurde der Optimismus mit einem "anhaltend positiven Start in das dritte Quartal". Zuletzt hatte Brenntag am 22. Juni die Prognosebandbreite für das EBITDA auf 1,25 bis 1,40 Milliarden Euro erhöht, von ursprünglich erwarteten 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro.

Der Konzern hatte damit auf eine robuste Nachfrage im zweiten Quartal reagiert und für das Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen ein operatives EBITDA von rund 450 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das entspricht einem Anstieg um gut ein Drittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum und übertraf die damals aktuelle Markterwartung.

Brenntag bestätigte nun diese vorläufigen Ergebnisse für den Zeitraum April bis Juni. Dies habe die Anhebung der Prognose unterstützt.

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Brenntag-Rally bricht ab - Gewinnmitnahmen nach Prognoseanhebung

Die Papiere von Brenntag haben am Freitag ihre Anfang Juli gestartete Kursrally nach einer erneuten Prognoseanhebung nur im frühen Handel beschleunigt. Zuerst gelang den Aktien des Chemikalienhändlers ein Kursanstieg um bis zu 3,4 Prozent auf den höchsten Stand seit März 2025. Dann aber setzten Gewinnmitnahmen ein. Im XETRA-Handel verlor die Brenntag-Aktie zuletzt 0,65 Prozent auf 64,22 Euro. Der Kurszuwachs seit Anfang Juli hatte sich in der Spitze auf mehr als 27 Prozent summiert.

Die aktuelle Nachfrageentwicklung stimmt den Chemikalienhändler noch optimistischer für das laufende Jahr: Nur wenige Wochen nach einer Erhöhung der Gewinnprognose traut sich die Unternehmensführung um Chef Jens Birgersson mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 1,35 bis 1,45 Milliarden in der Tendenz noch etwas mehr zu. Laut Analyst Marcus Dunford-Castro von Jefferies flankiert die neue Zielspanne den Konsens, der im Mittelwert bereits bei 1,38 Milliarden liege.

DOW JONES/dpa-AFX