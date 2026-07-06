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Optimismus

DHL-Aktie freundlich: Deutsche Post erhöht Ergebnisprognose für 2026

DHL-Aktie freundlich: Deutsche Post erhöht Ergebnisprognose für 2026

Die Deutsche Post hat das zweite Quartal über den Markterwartungen abgeschlossen und die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben.

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Wie der DAX-Konzern mitteilte, legte der Konzern-Umsatz im zweiten Quartal um mehr als 10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zu. Das Konzern-EBIT kletterte um rund 29 Prozent auf rund 1,85 Milliarden Euro. Die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal sei von einer weiter anziehenden Nachfrage und damit einer positiven Ergebnisdynamik, vor allem in der Division DHL Express, geprägt gewesen.

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Im Bereich DHL Express stieg das EBIT infolge des sehr günstigen operativen Auslastungseffektes aus dem Anstieg des transportierten Gewichtes auf rund 1,195 Milliarden Euro von 730 Millionen im Vorjahr. Der Bereich DHL Global Forwarding verbuchte ein EBIT von etwa 240 (Vorjahr: 196) Millionen Euro.

Im Bereich DHL Supply Chain verringerte sich das Ergebnis auf rund 305 von 348 Millionen Euro vor einem Jahr, wobei im Vorjahresergebnis positive Einmaleffekte von 54 Millionen Euro enthalten waren. Im Bereich DHL eCommerce ging das EBIT leicht auf rund 50 von 56 Millionen Euro zurück. Im Bereich Post & Paket Deutschland fiel das EBIT auf rund 135 (Vorjahr: 166) Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr 2026 stellt die Deutsche Post nun ein berichtetes Konzern-EBIT von über 6,5 Milliarden Euro in Aussicht nach bislang prognostizierten 6,2 Milliarden. Für die DHL-Bereiche wird nun ein EBIT von über 5,9 (bisher: über 5,6) Milliarden Euro erwartet. Für den Bereich Post & Paket Deutschland lautet die Prognose unverändert auf ein EBIT von über 900 Millionen Euro.

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Die vollständigen Zweitquartalszahlen werden am 5. August veröffentlicht.

Via XETRA klettert die DHL-Aktie zwischenzeitlich um 1,54 Prozent auf 56,58 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com, Deutsche Post

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DatumRatingAnalyst
03.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
30.06.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.