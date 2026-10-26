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Optimismus

Ifo-Geschäftsklima hellt sich im Oktober wie erwartet auf

Ifo-Geschäftsklima hellt sich im Oktober wie erwartet auf

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Oktober wie erwartet aufgehellt, was an optimistischeren Geschäftserwartungen lag.

Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg auf 90,2 (September: 89,9) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 90,1 prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung sank auf 88,8 (89,5) Punkte. Erwartet worden war dagegen ein Anstieg auf 89,9 Punkte. Der Index der Geschäftserwartungen erhöhte sich auf 91,6 (90,4) Punkte. Die Prognose hatte auf 90,0 gelautet.

Von Hans Bentzien

DOW JONES

Bildquellen: esfera / Shutterstock.com, Andrey_Popov / Shutterstock.com

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