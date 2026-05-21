Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zu

Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am Freitagmittag Kursgewinne.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,83 Prozent stärker bei 6.009,79 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,997 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,425 Prozent stärker bei 5.985,63 Punkten in den Handel, nach 5.960,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6.019,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.985,63 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 3,66 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 22.04.2026, den Stand von 5.906,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Stand von 6.131,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5.424,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.199,78 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 4,71 Prozent auf 71,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,76 Prozent auf 49,71 EUR), adidas (+ 2,50 Prozent auf 153,75 EUR), Rheinmetall (+ 1,70 Prozent auf 1.230,00 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,34 Prozent auf 29,52 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Intesa Sanpaolo (-0,74 Prozent auf 5,63 EUR), Eni (-0,72 Prozent auf 23,52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,55 Prozent auf 471,70 EUR), Enel (-0,48 Prozent auf 9,72 EUR) und BASF (-0,42 Prozent auf 51,67 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1.581.233 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 513,762 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net