DAX25.124 +0,5%Est506.108 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -5,0%Nas27.102 +0,1%Bitcoin58.220 -5,0%Euro1,1626 -0,1%Öl96,03 +0,8%Gold4.489 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX letztlich mit Gewinnen -- Anthropic steuert wohl auf IPO zu -- Victoria's Secret, Fulcrum, Marvell, Micron, Abivax, Super Micro, Bayer, DroneShield im Fokus
Top News
Talfahrt beschleunigt sich: Bayer-Aktie wegen US-Vergleichs-Sorgen auf Jahrestief Talfahrt beschleunigt sich: Bayer-Aktie wegen US-Vergleichs-Sorgen auf Jahrestief
DroneShield-Aktie steigt: Neuer Millionenvertrag mit US-Taskforce DroneShield-Aktie steigt: Neuer Millionenvertrag mit US-Taskforce
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Euro STOXX 50-Kursverlauf

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich fester

02.06.26 17:57 Uhr
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich fester | finanzen.net

Euro STOXX 50-Kurs am Dienstag zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.468,40 EUR 58,00 EUR 4,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
34,09 EUR -1,03 EUR -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
72,98 EUR -1,12 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
27,82 EUR 0,27 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
241,10 EUR -5,20 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
52,90 EUR 1,62 EUR 3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
87,71 EUR 7,28 EUR 9,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,73 EUR 0,03 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.201,40 EUR -6,80 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
77,04 EUR 0,64 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
164,58 EUR -4,06 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
278,10 EUR 4,80 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
74,76 EUR 1,44 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,60 EUR -0,78 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
6.107,9 PKT 72,9 PKT 1,21%
Charts|News|Analysen

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 1,17 Prozent fester bei 6.105,74 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,061 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,403 Prozent fester bei 6.059,26 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.034,95 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.113,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.059,26 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5.881,51 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 5.986,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.355,56 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,36 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6.199,78 Punkte. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 9,52 Prozent auf 88,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,04 Prozent auf 52,96 EUR), Siemens (+ 2,22 Prozent auf 278,70 EUR), UniCredit (+ 1,69 Prozent auf 74,56 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,56 Prozent auf 27,95 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen SAP SE (-3,00 Prozent auf 162,86 EUR), Bayer (-2,93 Prozent auf 34,10 EUR), Deutsche Börse (-2,38 Prozent auf 242,10 EUR), Rheinmetall (-1,41 Prozent auf 1.190,00 EUR) und BMW (-1,00 Prozent auf 72,98 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.287.481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 533,727 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,64 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
08:01Infineon BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2026Infineon BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
15.05.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Infineon BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2026Infineon BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
15.05.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
06.03.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen