Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich fester

Euro STOXX 50-Kursverlauf

Euro STOXX 50-Kurs am Dienstag zum Handelsende.

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 1,17 Prozent fester bei 6.105,74 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,061 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,403 Prozent fester bei 6.059,26 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.034,95 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.113,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.059,26 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5.881,51 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 5.986,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.355,56 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,36 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6.199,78 Punkte. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 9,52 Prozent auf 88,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,04 Prozent auf 52,96 EUR), Siemens (+ 2,22 Prozent auf 278,70 EUR), UniCredit (+ 1,69 Prozent auf 74,56 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,56 Prozent auf 27,95 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen SAP SE (-3,00 Prozent auf 162,86 EUR), Bayer (-2,93 Prozent auf 34,10 EUR), Deutsche Börse (-2,38 Prozent auf 242,10 EUR), Rheinmetall (-1,41 Prozent auf 1.190,00 EUR) und BMW (-1,00 Prozent auf 72,98 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.287.481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 533,727 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,64 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net