DAX 25.139 +1,3%ESt50 6.198 +1,2%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,10 +2,0%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 74.143 +1,8%Euro 1,1199 -0,1%Öl 103,1 -1,1%Gold 4.183 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Bewegung

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Gewinnen

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 verbucht am Freitag Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
149.20 EUR 2.35 EUR 1.60 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,625.20 EUR 27.20 EUR 1.70 %
Charts | News | Analysen
BASF
51.54 EUR -0.35 EUR -0.67 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.12 EUR -1.88 EUR -6.96 %
Charts | News | Analysen
Eni S.p.A.
25.00 EUR 0.07 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
59.85 EUR 1.84 EUR 3.17 %
Charts | News | Analysen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.13 EUR -0.02 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.72 EUR 0.54 EUR 1.38 %
Charts | News | Analysen
Nordea Bank Abp Registered Shs
16.84 EUR 0.09 EUR 0.54 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
935.20 EUR -4.40 EUR -0.47 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
190.00 EUR 0.88 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
272.20 EUR 7.30 EUR 2.76 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
145.22 EUR 4.68 EUR 3.33 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,191.56 EUR 64.83 EUR 1.06 %
News | Analysen

Am Freitag steigt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,94 Prozent auf 6.184,42 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,304 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,043 Prozent auf 6.129,38 Punkte an der Kurstafel, nach 6.126,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6.193,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.129,38 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,12 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 6.311,56 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, einen Stand von 6.284,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5.625,56 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,71 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3,79 Prozent auf 191,62 EUR), Siemens (+ 2,61 Prozent auf 271,15 EUR), adidas (+ 2,08 Prozent auf 149,55 EUR), Infineon (+ 1,92 Prozent auf 60,03 EUR) und Siemens Energy (+ 1,78 Prozent auf 145,04 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-6,78 Prozent auf 25,01 EUR), Eni (-0,88 Prozent auf 24,71 EUR), Rheinmetall (-0,70 Prozent auf 928,40 EUR), BASF (-0,58 Prozent auf 51,47 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,24 Prozent auf 6,13 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 6.345.167 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 620,600 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Aktuelle Deutsche Telekom Aktie News

Werbung

Deutsche Telekom Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.