Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Gewinnen

Index-Bewegung

09.10.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 verbucht am Freitag Zuwächse.

Am Freitag steigt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,94 Prozent auf 6.184,42 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,304 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,043 Prozent auf 6.129,38 Punkte an der Kurstafel, nach 6.126,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6.193,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.129,38 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,12 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 6.311,56 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, einen Stand von 6.284,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5.625,56 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,71 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3,79 Prozent auf 191,62 EUR), Siemens (+ 2,61 Prozent auf 271,15 EUR), adidas (+ 2,08 Prozent auf 149,55 EUR), Infineon (+ 1,92 Prozent auf 60,03 EUR) und Siemens Energy (+ 1,78 Prozent auf 145,04 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-6,78 Prozent auf 25,01 EUR), Eni (-0,88 Prozent auf 24,71 EUR), Rheinmetall (-0,70 Prozent auf 928,40 EUR), BASF (-0,58 Prozent auf 51,47 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,24 Prozent auf 6,13 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 6.345.167 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 620,600 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net