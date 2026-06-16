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Euro STOXX 50-Entwicklung

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen

17.06.26 09:27 Uhr
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 hält am Mittwoch an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

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EURO STOXX 50
6.265,9 PKT 8,5 PKT 0,14%
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Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0,10 Prozent stärker bei 6.263,81 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,388 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,009 Prozent fester bei 6.257,97 Punkten in den Handel, nach 6.257,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.263,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.253,93 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,618 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.827,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5.769,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.288,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,07 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.294,68 Punkten. 5.376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 1,14 Prozent auf 78,62 EUR), Rheinmetall (+ 1,06 Prozent auf 1.157,80 EUR), Airbus SE (+ 0,77 Prozent auf 186,74 EUR), Deutsche Bank (+ 0,68 Prozent auf 30,41 EUR) und Siemens (+ 0,49 Prozent auf 274,40 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil BMW (-7,30 Prozent auf 62,94 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,13 Prozent auf 47,35 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,28 Prozent auf 87,62 EUR), Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 27,27 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,02 Prozent auf 464,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die BMW-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 807.512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 625,225 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,24 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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