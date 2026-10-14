Optimismus in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell

Euro STOXX 50-Performance

14.10.26 15:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 im Performance-Check.

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 0,65 Prozent auf 6.207,36 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,324 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,145 Prozent auf 6.175,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6.167,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6.215,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.175,67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,502 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.260,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.280,19 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.552,05 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,10 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 982,70 EUR), Airbus SE (+ 2,68 Prozent auf 191,42 EUR), Bayer (+ 2,58 Prozent auf 45,29 EUR), BASF (+ 1,61 Prozent auf 52,25 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,27 Prozent auf 302,70 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-1,72 Prozent auf 140,60 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,65 Prozent auf 6,14 EUR), Deutsche Bank (-0,62 Prozent auf 29,66 EUR), UniCredit (-0,61 Prozent auf 76,70 EUR) und Eni (-0,23 Prozent auf 25,65 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2.948.869 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 607,342 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,31 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net