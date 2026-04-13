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STOXX-Handel im Blick

Optimismus in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Kursplus

14.04.26 12:25 Uhr
Optimismus in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Kursplus | finanzen.net

Für den STOXX 50 geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

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Um 12:09 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,62 Prozent höher bei 5.128,59 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,055 Prozent stärker bei 5.099,65 Punkten, nach 5.096,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 5.141,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.099,65 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 4.976,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5.116,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4.198,57 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,46 Prozent aufwärts. Bei 5.315,22 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 3,26 Prozent auf 236,15 EUR), RELX (+ 2,50 Prozent auf 25,72 GBP), Richemont (+ 2,29 Prozent auf 156,40 CHF), Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 169,16 EUR) und SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 144,62 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BAT (-4,44 Prozent auf 41,55 GBP), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 1.483,20 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,79 Prozent auf 34,44 GBP), National Grid (-0,76 Prozent auf 13,10 GBP) und Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5.459.670 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 489,481 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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