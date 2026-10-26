Optimismus in Europa: STOXX 50 am Nachmittag freundlich

STOXX-Handel im Fokus

26.10.26 15:57 Uhr

So bewegt sich der STOXX 50 am Montagnachmittag.

Um 15:41 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,68 Prozent stärker bei 5.356,69 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,156 Prozent auf 5.312,19 Punkte an der Kurstafel, nach 5.320,47 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.357,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5.312,19 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 5.353,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5.429,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 4.783,74 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,06 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 5,12 Prozent auf 12,24 GBP), UniCredit (+ 4,27 Prozent auf 73,82 EUR), Siemens Energy (+ 4,15 Prozent auf 123,60 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,18 Prozent auf 69,26 CHF) und Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1.041,00 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BP (-1,64 Prozent auf 6,28 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,38 Prozent auf 39,78 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,24 Prozent auf 93,92 GBP), Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 25,04 EUR) und Nestlé (-0,75 Prozent auf 83,07 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 16.699.839 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 542,360 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,35 zu Buche schlagen. Mit 7,57 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net