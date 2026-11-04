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Kursentwicklung im Fokus

Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus

Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus

Der STOXX 50 befand sich zum Handelsende im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
77.60 EUR -0.40 EUR -0.51 %
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ASML NV
1,334.40 EUR -58.40 EUR -4.19 %
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Barclays plc
5.25 EUR 0.18 EUR 3.61 %
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BP plc (British Petrol)
6.82 EUR -0.26 EUR -3.67 %
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HSBC Holdings plc
15.48 EUR 0.37 EUR 2.48 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.33 EUR 0.30 EUR 5.05 %
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Novo Nordisk
38.35 EUR 2.48 EUR 6.90 %
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Rheinmetall AG
974.00 EUR -30.80 EUR -3.07 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
45.98 EUR -0.18 EUR -0.40 %
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Siemens AG
276.65 EUR 7.10 EUR 2.63 %
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Siemens Energy AG
121.58 EUR -8.16 EUR -6.29 %
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UBS
44.45 EUR 0.93 EUR 2.14 %
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UniCredit S.p.A.
78.41 EUR 3.11 EUR 4.13 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,461.38 EUR 100.41 EUR 1.87 %
News | Analysen

Der STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1,87 Prozent auf 5.461,38 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,171 Prozent stärker bei 5.370,14 Punkten in den Handel, nach 5.360,97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5.370,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.471,24 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 1,43 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.298,36 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5.505,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4.763,55 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,17 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Novo Nordisk (+ 5,57 Prozent auf 285,20 DKK), Intesa Sanpaolo (+ 5,05 Prozent auf 6,33 EUR), HSBC (+ 4,79 Prozent auf 13,18 GBP), UBS (+ 4,59 Prozent auf 41,28 CHF) und UniCredit (+ 4,13 Prozent auf 78,41 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-7,95 Prozent auf 119,46 EUR), BP (-3,00 Prozent auf 5,72 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,81 Prozent auf 70,46 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,76 Prozent auf 37,96 GBP) und Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 1.003,40 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 32.453.185 Aktien gehandelt. Mit 542,669 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BP-Aktie weist mit 6,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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