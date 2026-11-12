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Index-Bewegung

Optimismus in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagnachmittag zu

Optimismus in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagnachmittag zu

In Europa stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
207.00 EUR -4.15 EUR -1.97 %
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Allianz
474.00 EUR 7.00 EUR 1.50 %
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ASML NV
1,364.80 EUR -24.20 EUR -1.74 %
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BP plc (British Petrol)
6.71 EUR -0.10 EUR -1.41 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.29 EUR -0.02 EUR -0.30 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
588.00 EUR 14.20 EUR 2.47 %
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Rheinmetall AG
771.00 EUR -32.50 EUR -4.04 %
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Rolls-Royce Plc
16.17 EUR 0.06 EUR 0.38 %
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SAP SE
211.30 EUR 0.50 EUR 0.24 %
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Siemens AG
282.55 EUR 5.55 EUR 2.00 %
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UBS
44.32 EUR 0.44 EUR 1.00 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
699.80 EUR 13.60 EUR 1.98 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,503.86 EUR -4.13 EUR -0.07 %
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Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,16 Prozent fester bei 5.516,87 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,194 Prozent fester bei 5.518,66 Punkten, nach 5.507,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.502,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.541,13 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 2,72 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.340,04 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 5.527,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4.881,94 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 11,29 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,95 Prozent auf 586,20 EUR), Allianz (+ 2,01 Prozent auf 472,90 EUR), Zurich Insurance (+ 1,95 Prozent auf 649,80 CHF), Siemens (+ 1,70 Prozent auf 281,70 EUR) und Rolls-Royce (+ 1,62 Prozent auf 13,64 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-2,92 Prozent auf 770,90 EUR), BP (-0,92 Prozent auf 5,62 GBP), Airbus SE (-0,85 Prozent auf 208,80 EUR), SAP SE (-0,78 Prozent auf 209,30 EUR) und UBS (-0,68 Prozent auf 40,92 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 9.381.768 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 524,554 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BP-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK

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