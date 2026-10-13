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STOXX 50-Kursverlauf

Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus

Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus

Das macht der STOXX 50 aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.00 EUR -0.34 EUR -0.40 %
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ASML NV
1,554.60 EUR -21.20 EUR -1.35 %
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AstraZeneca PLC
144.85 EUR 1.85 EUR 1.29 %
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BP plc (British Petrol)
7.07 EUR 0.10 EUR 1.42 %
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GSK PLC Registered Shs
21.31 EUR 0.50 EUR 2.40 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.24 EUR 0.07 EUR 1.20 %
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Nestlé SA (Nestle)
82.93 EUR 1.04 EUR 1.27 %
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Novartis AG
130.58 EUR 2.34 EUR 1.82 %
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Richemont
183.25 EUR 0.60 EUR 0.33 %
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Rio Tinto plc
83.83 EUR -0.68 EUR -0.80 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
392.25 EUR 6.55 EUR 1.70 %
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Rolls-Royce Plc
16.55 EUR -0.15 EUR -0.90 %
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Siemens Energy AG
145.60 EUR -1.22 EUR -0.83 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,371.99 EUR 31.95 EUR 0.6 %
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Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,43 Prozent fester bei 5.362,94 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,087 Prozent auf 5.335,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5.340,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.362,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5.335,37 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.332,59 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 5.370,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4.719,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,19 Prozent nach oben. Bei 5.572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit AstraZeneca (+ 2,25 Prozent auf 122,96 GBP), Roche (+ 1,97 Prozent auf 367,10 CHF), GSK (+ 1,92 Prozent auf 18,05 GBP), Novartis (+ 1,68 Prozent auf 121,98 CHF) und Nestlé (+ 1,68 Prozent auf 77,66 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-2,38 Prozent auf 143,28 EUR), Rio Tinto (-1,46 Prozent auf 70,40 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,82 Prozent auf 79,36 CHF), Rolls-Royce (-0,63 Prozent auf 13,87 GBP) und Richemont (-0,55 Prozent auf 170,70 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.671.045 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 617,285 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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