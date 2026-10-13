Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus

STOXX 50-Kursverlauf

13.10.26 09:27 Uhr

Das macht der STOXX 50 aktuell.

Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,43 Prozent fester bei 5.362,94 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,087 Prozent auf 5.335,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5.340,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.362,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5.335,37 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.332,59 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 5.370,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4.719,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,19 Prozent nach oben. Bei 5.572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit AstraZeneca (+ 2,25 Prozent auf 122,96 GBP), Roche (+ 1,97 Prozent auf 367,10 CHF), GSK (+ 1,92 Prozent auf 18,05 GBP), Novartis (+ 1,68 Prozent auf 121,98 CHF) und Nestlé (+ 1,68 Prozent auf 77,66 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-2,38 Prozent auf 143,28 EUR), Rio Tinto (-1,46 Prozent auf 70,40 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,82 Prozent auf 79,36 CHF), Rolls-Royce (-0,63 Prozent auf 13,87 GBP) und Richemont (-0,55 Prozent auf 170,70 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.671.045 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 617,285 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net