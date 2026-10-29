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Kursentwicklung

Optimismus in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne

Optimismus in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne

Am vierten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
196.68 EUR 2.68 EUR 1.38 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,481.00 EUR 4.00 EUR 0.27 %
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BP plc (British Petrol)
7.62 EUR 0.12 EUR 1.56 %
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Deutsche Telekom AG
25.72 EUR 0.49 EUR 1.94 %
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Enel S.p.A.
9.28 EUR -0.04 EUR -0.44 %
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GSK PLC Registered Shs
21.56 EUR -0.59 EUR -2.66 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.91 EUR -0.11 EUR -1.80 %
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Novartis AG
144.50 EUR 4.36 EUR 3.11 %
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Rheinmetall AG
1,038.60 EUR 31.60 EUR 3.14 %
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Rio Tinto plc
76.49 EUR -0.28 EUR -0.36 %
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SAP SE
209.15 EUR 7.50 EUR 3.72 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
48.90 EUR 2.26 EUR 4.85 %
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Siemens AG
271.05 EUR 0.90 EUR 0.33 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,400.55 EUR 32.09 EUR 0.6 %
News | Analysen

Am Donnerstag erhöht sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,59 Prozent auf 5.399,96 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,051 Prozent stärker bei 5.371,18 Punkten, nach 5.368,46 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.405,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5.371,18 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 1,65 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, einen Stand von 5.359,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.412,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4.787,29 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8,93 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Novartis (+ 3,06 Prozent auf 133,18 CHF), Airbus SE (+ 3,01 Prozent auf 197,78 EUR), Rheinmetall (+ 2,96 Prozent auf 1.042,00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,95 Prozent auf 40,73 GBP) und Deutsche Telekom (+ 2,19 Prozent auf 25,69 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-1,80 Prozent auf 5,91 EUR), SAP SE (-1,35 Prozent auf 208,35 EUR), GSK (-1,15 Prozent auf 18,11 GBP), Enel (-0,36 Prozent auf 9,29 EUR) und Rio Tinto (-0,23 Prozent auf 63,78 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4.309.560 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 574,119 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 7,37 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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