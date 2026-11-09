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LUS-DAX-Entwicklung

Optimismus in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im LUS-DAX

Optimismus in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im LUS-DAX

Der LUS-DAX notiert am Mittag im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
202.30 EUR 6.74 EUR 3.45 %
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Beiersdorf AG
85.00 EUR 0.12 EUR 0.14 %
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Commerzbank
39.63 EUR 1.21 EUR 3.15 %
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Deutsche Bank AG
32.28 EUR 0.93 EUR 2.97 %
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Deutsche Telekom AG
25.79 EUR -0.06 EUR -0.23 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.99 EUR -1.26 EUR -2.98 %
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Hannover Rück
289.20 EUR -4.20 EUR -1.43 %
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Henkel KGaA Vz.
83.38 EUR 0.24 EUR 0.29 %
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HOCHTIEF AG
350.80 EUR -15.60 EUR -4.26 %
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Infineon AG
47.62 EUR 1.72 EUR 3.75 %
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SAP SE
214.90 EUR 5.75 EUR 2.75 %
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Siemens Healthineers AG
43.52 EUR -1.00 EUR -2.25 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.74 EUR 0.78 EUR 1.11 %
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Vonovia SE
17.28 EUR 0.32 EUR 1.92 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,081.00 EUR 379.00 EUR 1.47 %
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Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 1,54 Prozent höher bei 26.098,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25.717,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.115,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25.175,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der LUS-DAX bei 26.364,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 23.781,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,24 Prozent nach oben. Bei 26.690,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 3,69 Prozent auf 39,62 EUR), Infineon (+ 3,31 Prozent auf 47,27 EUR), Airbus SE (+ 2,52 Prozent auf 201,30 EUR), Deutsche Bank (+ 2,09 Prozent auf 32,22 EUR) und SAP SE (+ 1,92 Prozent auf 214,80 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen HOCHTIEF (-4,10 Prozent auf 350,60 EUR), Siemens Healthineers (-2,22 Prozent auf 43,67 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,47 Prozent auf 41,61 EUR), Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 289,00 EUR) und Beiersdorf (-0,68 Prozent auf 84,68 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.252.743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,72 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG

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