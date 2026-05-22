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Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen DAX steigen

25.05.26 12:25 Uhr
Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen DAX steigen | finanzen.net

Der DAX entwickelt sich aktuell positiv.

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Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,41 Prozent höher bei 25.240,70 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,058 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,18 Prozent auf 25.181,27 Punkte an der Kurstafel, nach 24.888,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.243,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25.062,72 Punkten.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, einen Stand von 24.128,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25.175,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Wert von 23.629,58 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,86 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. 21.863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 6,18 Prozent auf 314,30 EUR), Daimler Truck (+ 4,29 Prozent auf 41,85 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,38 Prozent auf 180,55 EUR), Airbus SE (+ 3,05 Prozent auf 174,84 EUR) und Zalando (+ 2,78 Prozent auf 21,42 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen BASF (-1,10 Prozent auf 51,10 EUR), Fresenius SE (-0,85 Prozent auf 38,45 EUR), Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 253,90 EUR), Scout24 (-0,76 Prozent auf 71,70 EUR) und Brenntag SE (-0,45 Prozent auf 57,24 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 953.215 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 204,744 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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