Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen
Der LUS-DAX verbuchte schlussendlich Zuwächse.
Werte in diesem Artikel
Zum Handelsschluss legte der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,67 Prozent auf 26.006,00 Punkte zu.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.783,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 26.019,00 Einheiten.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 26.095,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.685,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23.601,00 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5,86 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26.616,00 Punkten. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3,61 Prozent auf 76,36 EUR), HOCHTIEF (+ 3,58 Prozent auf 422,80 EUR), Vonovia SE (+ 2,62 Prozent auf 19,21 EUR), SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 185,58 EUR) und Commerzbank (+ 2,26 Prozent auf 41,60 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,93 Prozent auf 38,60 EUR), Rheinmetall (-1,85 Prozent auf 1.070,20 EUR), QIAGEN (-1,80 Prozent auf 37,47 EUR), Siemens Healthineers (-1,65 Prozent auf 38,81 EUR) und Merck (-1,54 Prozent auf 137,85 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6.391.432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 212,673 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,20 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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