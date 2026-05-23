Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen SDAX schlussendlich steigen

Index im Blick

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Montag verbuchte der SDAX via XETRA zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,91 Prozent auf 18.907,03 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92,425 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,906 Prozent stärker bei 18.906,77 Punkten, nach 18.736,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.832,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.931,18 Zählern.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17.727,33 Punkten gehandelt. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, bei 17.958,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der SDAX auf 16.284,25 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,94 Prozent aufwärts. Bei 18.931,18 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Verve Group (+ 9,11 Prozent auf 1,58 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 6,00 Prozent auf 1,43 EUR), KSB SE (+ 5,31) Prozent auf 833,00 EUR), Hypoport SE (+ 4,43 Prozent auf 82,50 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 3,25 Prozent auf 19,72 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil EVOTEC SE (-3,73 Prozent auf 5,04 EUR), 1&1 (-2,59 Prozent auf 22,60 EUR), pbb (-1,48 Prozent auf 3,46 EUR), Dermapharm (-1,42 Prozent auf 48,70 EUR) und KWS SAAT SE (-1,37 Prozent auf 72,20 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 927.507 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,095 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 7,80 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net