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SDAX im Blick

Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Handelsende steigen

Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Handelsende steigen

Am Mittwoch wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.50 EUR 0.10 EUR 0.43 %
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ATOSS Software AG
93.60 EUR -0.80 EUR -0.85 %
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Befesa
36.45 EUR 3.70 EUR 11.30 %
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Dürr AG
16.64 EUR 0.56 EUR 3.48 %
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EVOTEC SE
2.94 EUR 0.06 EUR 2.15 %
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HAMBORNER REIT
4.04 EUR -0.04 EUR -0.98 %
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Hypoport SE
81.45 EUR 0.05 EUR 0.06 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.00 EUR -0.40 EUR -0.60 %
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Mutares
28.65 EUR -1.35 EUR -4.50 %
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OHB SE
260.50 EUR 22.00 EUR 9.22 %
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PVA TePla AG
29.78 EUR 0.58 EUR 1.99 %
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tonies
13.68 EUR -0.16 EUR -1.16 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29.44 EUR -1.52 EUR -4.91 %
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Indizes
SDAX
18,422.69 EUR 49.63 EUR 0.27 %
News | Analysen

Am Mittwoch bewegte sich der SDAX via XETRA schlussendlich 0,21 Prozent stärker bei 18.411,57 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,211 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,136 Prozent auf 18.397,97 Punkte an der Kurstafel, nach 18.373,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18.333,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.522,74 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 1,42 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18.248,52 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18.352,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17.024,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,08 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit OHB SE (+ 10,64 Prozent auf 260,00 EUR), PVA TePla (+ 5,44 Prozent auf 31,00 EUR), Befesa (+ 4,81) Prozent auf 34,85 EUR), EVOTEC SE (+ 3,27 Prozent auf 2,97 EUR) und Dürr (+ 2,98 Prozent auf 16,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,65 Prozent auf 29,14 EUR), Mutares (-3,58 Prozent auf 28,25 EUR), ATOSS Software (-3,27 Prozent auf 91,60 EUR), tonies (-2,75 Prozent auf 13,44 EUR) und Hypoport SE (-2,58 Prozent auf 79,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1.111.092 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 5,012 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie hat mit 2,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,59 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
27.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB SE Buy Deutsche Bank AG

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