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Kursentwicklung

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen

Der LUS-DAX zeigte heute eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Der LUS-DAX kletterte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,04 Prozent auf 25.628,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.651,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.296,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.010,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 30.04.2026, bei 24.302,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 30.07.2025, den Stand von 24.312,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,32 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25.906,50 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 9,16 Prozent auf 59,47 EUR), Siemens Energy (+ 8,12 Prozent auf 146,16 EUR), Siemens (+ 3,63 Prozent auf 281,10 EUR), Symrise (+ 3,12 Prozent auf 91,86 EUR) und HOCHTIEF (+ 3,02 Prozent auf 442,80 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen adidas (-11,52 Prozent auf 161,25 EUR), Zalando (-4,27 Prozent auf 28,95 EUR), SAP SE (-3,78 Prozent auf 155,92 EUR), Airbus SE (-2,79 Prozent auf 203,95 EUR) und Heidelberg Materials (-2,63 Prozent auf 164,50 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7.220.835 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 207,145 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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