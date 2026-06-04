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XETRA-Handel im Fokus

Optimismus in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen

05.06.26 12:25 Uhr
Optimismus in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen | finanzen.net

Am Freitag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

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Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,12 Prozent auf 24.975,64 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,045 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,253 Prozent auf 24.881,87 Punkte an der Kurstafel, nach 24.944,95 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25.024,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.818,01 Punkten lag.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,429 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 05.05.2026, stand der DAX noch bei 24.401,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bewegte sich der DAX bei 23.815,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.323,58 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,78 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 4,56 Prozent auf 77,90 EUR), Zalando (+ 4,21 Prozent auf 24,77 EUR), SAP SE (+ 2,46 Prozent auf 168,54 EUR), Henkel vz (+ 2,33 Prozent auf 66,88 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,96 Prozent auf 250,10 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Infineon (-6,71 Prozent auf 79,34 EUR), Daimler Truck (-1,36 Prozent auf 41,30 EUR), Siemens Energy (-1,03 Prozent auf 157,84 EUR), Siemens (-0,79 Prozent auf 269,90 EUR) und Continental (-0,75 Prozent auf 68,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.634.954 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 209,623 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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