Optimismus in Frankfurt: DAX am Mittag mit grünem Vorzeichen

Index-Performance

Am Freitag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,33 Prozent fester bei 25.108,53 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,053 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,194 Prozent auf 25.075,33 Punkte an der Kurstafel, nach 25.026,80 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25.055,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.173,02 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 0,160 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 19.05.2026, den Wert von 24.400,65 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 19.03.2026, einen Stand von 22.839,56 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23.057,38 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2,32 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,58 Prozent auf 1.209,00 EUR), BMW (+ 2,18 Prozent auf 61,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,97 Prozent auf 45,48 EUR), GEA (+ 1,60 Prozent auf 60,50 EUR) und Infineon (+ 1,35 Prozent auf 83,12 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-4,04 Prozent auf 80,70 EUR), adidas (-1,60 Prozent auf 175,10 EUR), Zalando (-1,27 Prozent auf 24,18 EUR), Scout24 (-0,85 Prozent auf 75,85 EUR) und Heidelberg Materials (-0,78 Prozent auf 185,20 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 3.026.881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 208,174 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,63 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net