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Index-Performance

Optimismus in Frankfurt: DAX am Nachmittag in Grün

Optimismus in Frankfurt: DAX am Nachmittag in Grün

Der DAX befindet sich am Mittwoch im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
177.65 EUR -1.25 EUR -0.70 %
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Brenntag SE
59.20 EUR -2.14 EUR -3.49 %
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Commerzbank
40.03 EUR 0.03 EUR 0.08 %
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Deutsche Börse AG
323.20 EUR 3.70 EUR 1.16 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
59.88 EUR 1.18 EUR 2.01 %
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E.ON SE
18.93 EUR -0.44 EUR -2.25 %
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Infineon AG
52.36 EUR 2.74 EUR 5.51 %
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Merck KGaA
150.80 EUR 1.05 EUR 0.70 %
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Rheinmetall AG
797.50 EUR -61.30 EUR -7.14 %
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SAP SE
210.65 EUR 1.45 EUR 0.69 %
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Siemens Energy AG
132.56 EUR 11.02 EUR 9.07 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.56 EUR 0.42 EUR 0.61 %
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Vonovia SE
16.98 EUR -0.18 EUR -1.02 %
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Zalando
27.51 EUR -0.62 EUR -2.20 %
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Indizes
DAX 40
26,631.32 EUR 283.87 EUR 1.08 %
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Im DAX geht es im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,73 Prozent aufwärts auf 26.538,92 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,177 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1,05 Prozent auf 26.623,34 Punkte an der Kurstafel, nach 26.347,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26.491,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.659,42 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 2,80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, notierte der DAX bei 25.087,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 26.391,42 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 24.088,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,15 Prozent zu. Bei 26.692,90 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 7,96 Prozent auf 129,38 EUR), Infineon (+ 5,08 Prozent auf 51,54 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,67 Prozent auf 59,72 EUR), Merck (+ 1,24 Prozent auf 151,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,15 Prozent auf 324,50 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-5,31 Prozent auf 808,00 EUR), Brenntag SE (-3,18 Prozent auf 59,64 EUR), Zalando (-1,56 Prozent auf 27,80 EUR), EON SE (-1,44 Prozent auf 18,87 EUR) und Commerzbank (-1,17 Prozent auf 39,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 3.138.830 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,952 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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15:26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13:36 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:16 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
11:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Siemens Energy Buy UBS AG

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