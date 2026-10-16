Optimismus in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Kursplus

Index-Bewegung

16.10.26 15:57 Uhr

Der DAX befindet sich derzeit im Aufwind.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,15 Prozent fester bei 25.675,28 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,101 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,444 Prozent auf 25.495,28 Punkte an der Kurstafel, nach 25.382,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.682,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.466,09 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,86 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.09.2026, den Wert von 25.537,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der DAX noch bei 24.915,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der DAX-Kurs bei 24.272,19 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,63 Prozent zu Buche. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 6,39 Prozent auf 1.091,60 EUR), BMW (+ 3,66 Prozent auf 57,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,32 Prozent auf 69,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,24 Prozent auf 41,24 EUR) und Fresenius SE (+ 2,93 Prozent auf 45,14 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Beiersdorf (-0,32 Prozent auf 81,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 543,80 EUR), Siemens (-0,17 Prozent auf 270,20 EUR), Vonovia SE (-0,15 Prozent auf 16,75 EUR) und Infineon (-0,06 Prozent auf 52,44 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4.229.143 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 227,308 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net