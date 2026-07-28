Optimismus in Frankfurt: DAX mit Zuschlägen

DAX-Performance

29.07.26 15:57 Uhr

Der Handel in Frankfurt verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Am Mittwoch geht es im DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,20 Prozent auf 25.514,21 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,122 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,345 Prozent auf 25.551,97 Punkte an der Kurstafel, nach 25.464,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25.336,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.571,45 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,216 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 29.06.2026, den Wert von 24.626,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 23.954,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der DAX einen Stand von 24.217,37 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,97 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25.900,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 6,77 Prozent auf 1.160,40 EUR), BASF (+ 3,81 Prozent auf 50,83 EUR), Siemens Healthineers (+ 3,79 Prozent auf 37,28 EUR), Scout24 (+ 2,99 Prozent auf 77,45 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,47 Prozent auf 31,70 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Infineon (-3,32 Prozent auf 55,85 EUR), Vonovia SE (-1,81 Prozent auf 21,13 EUR), Commerzbank (-1,38 Prozent auf 37,07 EUR), Henkel vz (-1,35 Prozent auf 75,80 EUR) und GEA (-1,18 Prozent auf 62,80 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6.231.418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 207,908 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,12 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net